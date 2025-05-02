У п'ятницю, 2 травня, відбудеться поєдинок, в якому визначитися бронзовий призер баскетбольної Суперліги. Дивіться відео двобою між Рівне та Черкаськими Мавпами на "Футбол 24+".

Дуель між Рівне та Черкаськими Мавпами відбудеться в місті Рівному і розпочнеться о 18:00.

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В прямому ефірі матч можна буде переглянути на YouTube-каналі Федерації баскетболу України, або у цій новині на "Футбол 24+".

Нагадаємо, рахунок у серії рівний – 1:1. У першому матчі рівняни розгромили суперника (105:70), однак у другій грі черкасці зуміли взяти реванш (83:76) і перевести бронзову серію у третій поєдинок.

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