Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив про умови проведення поєдинку між Шакуром Стівенсоном та Вільямом Сепедою.

"У нас є сюрприз для Шакура у суботу – ринг, який буде зменшуватися впродовж бою.

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Шакур каже, що готовий влаштувати побиття Вільяму Сепеді, і я знаю, що мексиканець підготувався до найбільшого виклику у своєму житті", – поділився Туркі Аль аш-Шейх на своїй сторінці у твіттері.

Варто додати, що бій між Шакуром Стівенсоном та Вільямом Сепедою запланований на 12 липня. Шакур є чинним чемпіоном WBC у легкій вазі, а Сепеда – тимчасовий чемпіон WBC.

We have a surprise for @ShakurStevenson on Saturday, a ring that shrinks as the fight goes on. Shakur says he is ready to deliver a beatdown of William Zepeda, and I know the Mexican is prepared for the challenge of the biggest fight of his life. pic.twitter.com/oRtygqt6vG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 6, 2025

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