"Ринг, який буде зменшуватися під час бою": Туркі анонсував унікальний бій
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив про умови проведення поєдинку між Шакуром Стівенсоном та Вільямом Сепедою.
"У нас є сюрприз для Шакура у суботу – ринг, який буде зменшуватися впродовж бою.
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Шакур каже, що готовий влаштувати побиття Вільяму Сепеді, і я знаю, що мексиканець підготувався до найбільшого виклику у своєму житті", – поділився Туркі Аль аш-Шейх на своїй сторінці у твіттері.
Варто додати, що бій між Шакуром Стівенсоном та Вільямом Сепедою запланований на 12 липня. Шакур є чинним чемпіоном WBC у легкій вазі, а Сепеда – тимчасовий чемпіон WBC.
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