В узбецькому Самарканді пройшов один з найпрестижніших турнірів з шахів під егідою ФІДЕ – Велика швейцарка.

На турнірі Grand Swiss брали участь загалом 11 шахістів з України: 7 чоловіків у відкритому турнірі та 4 українки – в жіночих змаганнях. Переможцем серед чоловіків став гросмейстер з Непалу Аніш Гірі, який представляє Нідерланди. Він одноосібно посів перше місце, набравши 8 очок – на півбалу менше, ніж головна сенсація турніру Матіас Блюбаум.

Сестри Музичук вкотре відмовилися грати за збірну України – тренер назвав склад на чемпіонат Європи

В жіночому турнірі тріумфувала Вайшалі Рамешбабу, яка за 11 турів зазнала лише однієї поразки, а в передостанній грі перемогла українку Марію Музичук, чим збільшила свої шанси на тріумф. До слова, саме Марія показала найкращий результат України на турнірі – 8 місце та 7 очок в активі. Цікаво, що всі 11 поєдинків Музичук провела без нічиїх. Її сестра Анна показала трохи гірші показники – 12 місце та 6,5 бала.

Варто додати, що росіянка Валентина Гуніна знялась із змагань в п'ятому турі зі скаргою на нудоту та біль в оці. У другому колі вона ще й скаржилась на Марію Музичук за те, що українка не потиснула їй руку.

А от серед чоловіків відзначимо виступ колишнього чемпіона світу Руслана Пономарьова, який, напротивагу Марії Музичук, усі свої 11 турів зіграв внічию, не зазнавши жодної поразки. Найкращий результат же показав гросмейстер Василь Іванчук, який посів 34 місце з 6 очками (у 27 позиції така сама кількість балів). Стільки ж пунктів набрав і Ігор Самуненков, який, зокрема, здолав на турнірі росіянина Алєксєя Сарану.

Костюк вивела Україну вперед проти Іспанії у Кубку Біллі Джин Кінг – зіграла суперечливо, але перемогла