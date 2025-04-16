Українській велонгонщиці Валерії Кононенко анулювали усі результати за два з половиною роки, повідомляє офіційний сайт Федерації велосипедного спорту України.

Український велогонщик виграв престижну багатоденку в Китаї

Нагадаємо, 31 липня 2024 року 34-річна українка отримала дискваліфікацію від Національного антидопінгового центру України на три роки за порушення пункту 2.2 АДП НАДЦ "Використання або спроба використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу". Дія бану розпочалася у травні 2022-го й триватиме до травня 2025 року.

Як наслідок, було ухвалено рішення анулювати результати Кононенко з 29 червня 2019 року по 22 травня 2022-го. Зокрема велогонщицю позбавили чемпіонства України-2021 в індивідуальній гонці, трьох срібних медалей національної першості (2019 й 2021 роки у груповій гонці й 2020 року – в "індивідуалці"). Також Кононенко анулювали дві перемоги на міжнародних гонках: на етапах одноденних Гран-прі в Каппадочі й Ерцієс.

Нагадаємо, Кононенко – 5-разова чемпіонка України в індивідуальній гонці (2013, 2018, 2019, 2021, 2023). Учасниця Олімпіади-2020. Срібна призерка юніорського ЧС-2008 в індивідуальній гонці, чемпіонка юніорського чемпіонату Європи-2008 в "індивідуалці".

Виступала за чотири професійні велоспортивні команди: у 2017 році за "S.C. Michela Fanini Rox" (Італія), у 2019-му за "Lviv Cycling Team" (Україна), у 2020-му за "Ciclotel" (Бельгія), у 2021-му за "Colnago CM Team" (Колумбія).

Українка виграла дебютне золото на ЧЄ з боротьби – легендарна суперниця відразу оголосила про завершення кар'єри