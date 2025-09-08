30-річна Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, покращивши свою позицію у світовому рейтингу. Попри виліт з Відкритого чемпіонату США 2025 року вже у першому раунді, вона піднялась на 13-те місце з 15-го.

Покращила свій статус і Марта Костюк, яка у Нью-Йорку вперше в кар’єрі дійшла до 1/8 фіналу. Вона тепер 25-та у світі.

Даяна Ястремська (33-те місце), Юлія Стародубцева (75-те місце) та Ангеліна Калініна (152-те місце) відкотилися у рейтингу, а ось Олександра Олійникова (175-та позиція), навпаки, додала. Прогрес Олійникової склав 27 місць.

Топ-10 українок у рейтингу WTA

У першій десятці рейтингу WTA Аріна Соболенко залишається на першій позиції. До топ-3, як і раніше, входять Іга Свьонтек та Коко Гофф. На четверте місце з дев’ятого піднялася Аманда Анісімова – фіналістка US Open-2025. Американка Джессіка Пегула впала на сьоме місце з четвертого. Чжен Цінвень вже не сьома, а дев’ята.

Топ-10 рейтингу WTA

