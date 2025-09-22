Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, посідаючи у рейтингу WTA 13-ту позицію. Найкраща українська тенісистка має у своєму активі 2606 залікових балів.

Другим номером жіночого тенісу України є Марта Костюк – вона у світовому реєстрі з 26-го місця перемістилася на 28-ме. Третьою ракеткою України залишається Даяна Ястремська (31-ша у світі), четверта у національному рейтингу Юлія Стародубцева (86-та позиція у рейтингу WTA).

На п’яту позицію серед українок вийшла Олександра Олійникова, яка на минулому тижні виграла в Італії турнір серії WTA 125. Вона додала 27 позицій та тепер посідає у світі 136-те місце. Олійникова випередила Ангеліну Калініну, яка йде на 155-й позиції.

Топ-10 українок у рейтингу WTA

У першій десятці світового реєстру не відбулося жодної зміни. Лідером залишається Аріна Соболенко. У топ-3, як і до цього, входять Іга Свьонтек з Польщі та Коко Гофф зі США.

Топ-10 рейтингу WTA

