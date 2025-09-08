Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Відкритого чемпіонату США, перегравши у фіналі у чотирьох сетах італійця Янніка Сіннера – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open-2025: Алькарас переграв Сіннера та вдруге став чемпіоном американського мейджора

Виграш трофея US Open-2025 дозволив Алькарасу випередити Сіннера у світовому рейтингу та посісти у ньому перше місце. Італієць втратив на кортах Нью-Йорку 700 рейтингових очок, адже він був чинним чемпіоном турніру, але свій статус не підтвердив, а іспанець, навпаки, набрав 1950 пунктів.

До топ-3 також входить німець Александр Звєрєв. На четверте місце піднявся Новак Джоковіч.

Топ-10 світового рейтингу

Серед українців першою ракеткою залишається Віталій Сачко. Він посідає 224-те місце у світі – його регрес склав 7 позицій. Третьою ракеткою України став В’ячеслав Белінський. Він піднявся на 378-ме місце з 411-го.

Топ-10 українських тенісистів у світовому рейтингу

