Реванш Усика проти Дюбуа: анонс головного боксерського поєдинку року
Вже 19 липня Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться в бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
26 серпня 2023 року відбувся перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Здається, що поєдинок був немов учора, але відтоді пройшло майже 2 роки. Вже в неділю на усіх шанувальників боксу чекає довгоочікуваний матч-реванш, тому варто глибше зануритися в усі аспекти, які можуть повпливати на майбутню зустріч.
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За період між першим боєм та реваншем Усик встиг двічі побити Тайсона Ф'юрі, а Дюбуа воскресив власну кар'єру і навіть неочікувано нокаутував самого Ентоні Джошуа 21 липня 2024 року. Можливо, якби не та сенсація, ми б побачили трилогію Ей-Джея проти Усика, але це все вже історія.
Команда Дюбуа в контексті реваншу постійно згадує підступний удар Даніеля нижче пояса українця. Вони не просто самі вірять, що все було за правилами, але й гадають, що решта світу також осліпла та не бачила повторів, де все чітко помітно.
Такий газлайтинг від Дюбуа – це чудова мотивація для Олександра на реванш. Тим більше, що Даніель та його тренери чомусь забувають, що Усик після того забороненого удару підвівся і зумів нокаутувати "Динаміта" у дев'ятому раунді.
Бій 19 липня – це вже нова історія, тому порівняймо боксерів за допомогою сухих фактів, без жодних емоцій та особистих вподобань.
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Олександр Усик
Вік: 38 років
Вага: 102 кг
Зріст: 191 см
Перемоги: 23
Нокаути: 14
Поразки: 0
Чемпіонські титули: пояси за версією WBA, WBO та WBC
Даніель Дюбуа
Вік: 27 років
Вага: 113 кг
Зріст: 196 см
Перемоги: 22
Нокаути: 21
Поразки: 2
Чемпіонський титул: пояс за версією IBF
Зі статистичних даних можна зробити декілька висновків. Перше: попри те, що Дюбуа – молодший на більш ніж 10 років, він провів більше професійних боїв у кар'єрі. Усик, звісно ж, має за плечима набагато статусніші зустрічі, ніж "Динаміт". До того ж Олександр ще жодного разу не програвав. Дюбуа ж, окрім поразки українцю у 2023-му, також поступився у 2020-му році Джозефу Джойсу (16-4, KO 15).
Друге: Дюбуа має перевагу над Усиком у зрості та вазі, але швидкість ніг українця чудово нівелює такі параметри. Всі чудово пам'ятають, яким швидким був Олександр у боях із Ф'юрі – не дарма ж його прозвали "Котом".
Щодо нокаутів, то тут впевнена перевага Дюбуа – 21 дострокова перемога проти 14 в Усика. Але саме Даніель став поки що останнім боксером, який відчув що таке нокаут від Усика. Можливо, саме британець перетворить число 14 на красиву п'ятнадцятку. Поясів в українця також більше, але головне, щоб після реваншу в Дюбуа не було жодного.
Коефіцієнти на матч
Букмекери віддають впевнену перевагу в поєдинку Усику. Коефіцієнт на перемогу українця становить 1,33, тоді як шанси Даніеля Дюбуа оцінюються в 3,72. Висока ймовірність того, що бій закінчиться достроково – 1,65.
Експерти вважають дуже ймовірним нокдаун Дюбуа – 1,67, а Усика – 3,39.
Серед конкретних результатів поєдинку коефіцієнти такі: 2,25 на перемогу Усика нокаутом та 2,65 на звитягу завдяки рішенню суддів, а Дюбуа дають 4,7 на перемогу нокаутом, 13 – за рішенням суддів. Нічия оцінюється височезним коефіцієнтом – 20.
В підсумку можна сказати, що Усик – великий фаворит реваншу, але Дюбуа має декілька козирів у рукаві. Так, ці козирі можуть бути підступними й перетворитися на нові удари нижче пояса, але Олександр має бути готовим до будь-яких фокусів від Даніеля. Ставимо на перемогу українця, бажано зробити це знову нокаутом, щоб більше ні у кого не виникло жодних запитань.
Старт головного боксерського поєдинку 2025 року – вже 19 липня приблизно о 23:30. Бажаємо успіхів Олександру Усику!
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