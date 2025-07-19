Вже 19 липня Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться в бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

26 серпня 2023 року відбувся перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Здається, що поєдинок був немов учора, але відтоді пройшло майже 2 роки. Вже в неділю на усіх шанувальників боксу чекає довгоочікуваний матч-реванш, тому варто глибше зануритися в усі аспекти, які можуть повпливати на майбутню зустріч.

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За період між першим боєм та реваншем Усик встиг двічі побити Тайсона Ф'юрі, а Дюбуа воскресив власну кар'єру і навіть неочікувано нокаутував самого Ентоні Джошуа 21 липня 2024 року. Можливо, якби не та сенсація, ми б побачили трилогію Ей-Джея проти Усика, але це все вже історія.

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Команда Дюбуа в контексті реваншу постійно згадує підступний удар Даніеля нижче пояса українця. Вони не просто самі вірять, що все було за правилами, але й гадають, що решта світу також осліпла та не бачила повторів, де все чітко помітно.

Dubois knocks out Usyk with a body shot to the bladder but gets called as a low blow… pic.twitter.com/JaIrZ2xC33 — Muliani (@MulianiEnt) August 26, 2023

Такий газлайтинг від Дюбуа – це чудова мотивація для Олександра на реванш. Тим більше, що Даніель та його тренери чомусь забувають, що Усик після того забороненого удару підвівся і зумів нокаутувати "Динаміта" у дев'ятому раунді.

A lot of people seem to forget what happened in round 9 of the 1st fight️



Usyk vs Dubois II#Boxing#BOXINGnBBQ#UsykDubois2

pic.twitter.com/cHvxHGbG1q — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) July 16, 2025

Бій 19 липня – це вже нова історія, тому порівняймо боксерів за допомогою сухих фактів, без жодних емоцій та особистих вподобань.

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Олександр Усик

Вік: 38 років

Вага: 102 кг

Зріст: 191 см

Перемоги: 23

Нокаути: 14

Поразки: 0

Чемпіонські титули: пояси за версією WBA, WBO та WBC

Даніель Дюбуа

Вік: 27 років

Вага: 113 кг

Зріст: 196 см

Перемоги: 22

Нокаути: 21

Поразки: 2

Чемпіонський титул: пояс за версією IBF

Зі статистичних даних можна зробити декілька висновків. Перше: попри те, що Дюбуа – молодший на більш ніж 10 років, він провів більше професійних боїв у кар'єрі. Усик, звісно ж, має за плечима набагато статусніші зустрічі, ніж "Динаміт". До того ж Олександр ще жодного разу не програвав. Дюбуа ж, окрім поразки українцю у 2023-му, також поступився у 2020-му році Джозефу Джойсу (16-4, KO 15).

Друге: Дюбуа має перевагу над Усиком у зрості та вазі, але швидкість ніг українця чудово нівелює такі параметри. Всі чудово пам'ятають, яким швидким був Олександр у боях із Ф'юрі – не дарма ж його прозвали "Котом".

Щодо нокаутів, то тут впевнена перевага Дюбуа – 21 дострокова перемога проти 14 в Усика. Але саме Даніель став поки що останнім боксером, який відчув що таке нокаут від Усика. Можливо, саме британець перетворить число 14 на красиву п'ятнадцятку. Поясів в українця також більше, але головне, щоб після реваншу в Дюбуа не було жодного.

Коефіцієнти на матч

Букмекери віддають впевнену перевагу в поєдинку Усику. Коефіцієнт на перемогу українця становить 1,33, тоді як шанси Даніеля Дюбуа оцінюються в 3,72. Висока ймовірність того, що бій закінчиться достроково – 1,65.

Експерти вважають дуже ймовірним нокдаун Дюбуа – 1,67, а Усика – 3,39.

Серед конкретних результатів поєдинку коефіцієнти такі: 2,25 на перемогу Усика нокаутом та 2,65 на звитягу завдяки рішенню суддів, а Дюбуа дають 4,7 на перемогу нокаутом, 13 – за рішенням суддів. Нічия оцінюється височезним коефіцієнтом – 20.

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг "Динаміта" Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET.



В підсумку можна сказати, що Усик – великий фаворит реваншу, але Дюбуа має декілька козирів у рукаві. Так, ці козирі можуть бути підступними й перетворитися на нові удари нижче пояса, але Олександр має бути готовим до будь-яких фокусів від Даніеля. Ставимо на перемогу українця, бажано зробити це знову нокаутом, щоб більше ні у кого не виникло жодних запитань.

Старт головного боксерського поєдинку 2025 року – вже 19 липня приблизно о 23:30. Бажаємо успіхів Олександру Усику!

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