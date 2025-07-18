19 липня на легендарному стадіоні Вемблі гегемон суперважкої ваги Олександр Усик проведе бій-реванш проти Даніеля Дюбуа. Попри те, що британець молодший за українця на цілих 11 років і останні три поєдинки завершив достроково, беттінгові ресурси однозначним фаворитом вважають саме Усика. Ба більше, дострокова перемога українця вважається більш ймовірною, ніж тріумф за очками.

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Якщо 38-річному уродженцю Сімферополя вдасться побити Дюбуа вдруге, то для Усика ця перемога стане шостою поспіль над представниками британської корони. До цього, скальпи двічі були зняті із Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, а Дюбуа програв Олександру технічним нокаутом у 2023 році.

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