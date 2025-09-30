Репер отримав роботу оглядача зимової Олімпіади на телеканалі NBC. Снуп Догг розповідатиме про події на змаганнях в ефірі програми NBC Olympics, яка буде транслюватися у прайм-тайм. Про це повідомив офіційний сайт телеканалу.

"Я дуже радий знову бути разом зі своїм другом Майком Тіріко на зимовій Олімпіаді в Мілані. На сцені буде D-O-double-G і я з нетерпінням чекаю на цю подію. Олімпіада – найбільша сцена у світі, а я за спорт, за об'єднання людей та веселощі", – сказав репер.

Варто відзначити, що це не перший такий досвід для 53-річного виконавця. У 2024 році Снуп Догг працював спеціальним кореспондентом Олімпіади в Парижі та отримав схвальні відгуки від ЗМІ та громадськості.

Нагадаємо, що зимова Олімпіада-2026 проходитиме в Мілані та Кортіні д'Ампеццо з 6 до 22 лютого.

