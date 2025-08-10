Новий генеральний директор компанії Рено Франсуа Прово розставив крапки над "і" у питанні продажу команди Альпін, повідомляє Planetf1.

Алонсо назвав найкращого новачка Формули-1: "Якби він був англійцем – про нього б говорили в усіх новинах"

Керівник французької автогоночної команди, яка була створена для участі у Формулі-1 на базі Рено, заявив, що головним пріоритетом залишається підвищення результатів вже цього сезону та підготовка до нової ери чемпіонату у 2026 році.

За інформацією джерела, Рено відхилила пропозицію про продаж команди за 1,2 мільярда доларів без жодного розгляду. Це свідчить про намір продовжити участь у Формулі-1 та розвивати проект у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, з 2026 року Альпін використовуватиме двигуни Мерседес (після закриття власної програми силових установок). Після 14-ти етапів нинішнього сезону команда перебуває на останньому місці в Кубку конструкторів, набравши лише 20 очок.

Український пілот готується до дебюту в Формулі-1 – раніше він здобув історичний поул у Формулі-4