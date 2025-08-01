Ліберо збірної України Кристина Нємцева продовжить кар’єру в польській Радомці, повідомляє Volleyball.ua. Терміни та умови угоди не розголошуються.

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Нагадаємо, Нємцева в національній збірній стала чемпіонкою Європейської волейбольної ліги 2017, 2023 і 2025 років. Єдина спортсменка, яка входила до складу "синьо-жовтих" на восьми турнірах Євроліги (2017-2025). Була серед кандидатів на участь в Євро-2019 року, але в останній момент отримала травму і залишилася поза турніром. На наступних двох турнірах була основним ліберо команди.

До слова, Радомку з 2023 року очолює головний тренер збірної України Якуб Глушак. Під його керівництвом команда в сезоні 2024/25 дійшла до чвертьфіналу Кубка ЄКВ, фінального турніру Кубка Польщі, а в чемпіонаті країни клуб посів п’яте місце та виборов право на участь у єврокубках.

Зазначається, що окрім Нємцевої, яка раніше встигла пограти за Хімік (2015-2022) та Прометей (2022-2024), в Радомку перейдуть ще дві українки – пасуюча Олександра Молчанова та блокуюча Катерина Жилінська. Усі три волейболістки минулого сезону виступали за Буковинку, з якою виграли чемпіонат та Суперкубок України.

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