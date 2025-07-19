Жіноча рекордсменка з марафону Рут Чепнгетіч тимчасово була відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил.

У аналізах сечі кенійської бігунки від 14 березня була виявлена речовина діуретик гідрохлоротіазид (HCTZ), яка є сечогінним препаратом, повідомляє офіційний сайт Незалежної організації з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

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Зазначається, що Чепнгетіч була проінформована про свій позитивний допінг-тест 16 квітня. Тимчасове відсторонення не є обов'язковим через позитивний результат на діуретики чи маскувальні засоби, але спортсменка вирішила піти на такий крок під час розслідування. Зазвичай подібні порушення караються дискваліфікацією на 2 роки.

Нагадаємо, що Рут Чепнгетіч є чинною рекордсменкою в жіночому марафоні, зокрема, ставши першою жінкою, яка змогла подолати дистанцію менше, ніж за 2 години 20 хвилин. Результат кенійки на Чикаго-2024 становив 2:09:56 години.

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