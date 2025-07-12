Український стрибун у висоту не взяв участі у змаганнях у Монако. Дорощук спочатку був у заявці, але потім знявся, бо має відновлюватися через ушкодження коліна. За відсутності Олега переможцем став представник Кореї У Сан Хьок.

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Боротьбу у Монако за перемогу повели вісім стрибунів у висоту на чолі зокрема з чинним олімпійським чемпіоном Гемішем Керром, срібним призером ЧС-2022 У Сан Хьоком та переможцем командного Євро-2025 Яном Штефелой.

До вирішальної серії стрибків дійшли Штефела та У Сан Хьок. Представник Чехії планку на 2,32 метра підкорив одразу, а кореєць переніс стрибок на 2,34 метра та також з першої спроби з нею впорався. Штефела спробував відповісти, але схибив. Після цього він замовив висоту 2,36 метра, але з нею не впорався та фінішував другим. Замкнув призову трійку Джувон Гаррісон зі США (2,27 метра).

Переможний результат У Сан Хьока став повторенням рекорду сезону у світі Олега Дорощука, який він встановив у березні на чемпіонаті світу у приміщеннях.

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