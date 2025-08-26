"Бики" шукають варіанти, аби знову вийти на перші ролі в королівських автоперегонах.

Одним з головних кандидатів на роль напарника для Макса Ферстаппена в Ред Булл є чинний чемпіон серії IndyCar Алекс Палоу, інформує Motorsport.

Раніше повідомлялось, що австрійці не збираються звільняти Юкі Цуноду по ходу поточного сезону, але японський пілот не збереже за собою місце за кермом боліда у 2026 році.

Палоу, який два тижні тому став чотириразовим чемпіоном серії IndyCar, влітку був у шорт-листі потенційних напарників Алекса Албона в Вільямс, однак в результаті це місце дісталось Карлосу Сайнсу.

Нагадаємо, 28-річний іспанець пройшов шлях через іспанську та японську Формулу-3, а також Формулу-2. Маючи контракт із Макларен, він так і не отримав роль бойового пілота, задовольнившись лише виступами у вільній практиці на Гран-прі США 2022 року та роллю резервіста в сезоні-2023.

