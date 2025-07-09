"Цунода залишається напарником Ферстаппена, у нас немає планів міняти його цього сезону. І немає альтернативних варіантів, тому наш план – довіряти Юкі й надалі.

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Ми з ним обговорювали налаштування боліда та вирішили, що його машина буде налаштована не так жорстко, як у Ферстаппена. Сподіваємося, що це допоможе", – сказав Гельмут Марко, один з керівників Ред Булл у коментарі Kleine Zeitung.

Нагадаємо, Цунода на старті сезону замінив Ліама Лоусона, однак за 12 етапів зумів набрати лише 10 очок. Після того як Ніко Хюлькенберг на Гран-прі Великої Британії фінішував третім, Юкі залишається єдиним пілотом з найбільшою кількістю гонок (95 Гран-прі), який жодного разу не підіймався на подіум. Його найкращим результатом залишається четверте місце в Абу-Дабі 2021 року.

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