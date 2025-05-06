FIA повинна зменшити обсяг правил, що регулюють боротьбу пілотів у Формулі-1, вважає керівник "биків" Крістіан Хорнер.

Норріс розніс Ферстаппена після Гран-прі Маямі: "Він руйнує власні гонки"

"Зараз здається, що перегони Формули-1 вже не такі природні, як було раніше. Можливо, ми стали надмірно регульованими в боротьбі колеса в колеса, оскільки пілоти змагаються на різних трасах. Я не впевнений, чи нам це потрібно. Це все стає досить штучним. Тому, можливо, нам слід зробити невелике перезавантаження.

Було б добре, якби пілоти обговорили це на наступній гонці, тому що коли ми запроваджуємо багато правил", – заявив Хорнер в інтерв'ю RacingNews365.

Додамо, що через подібні обмеження на Макса Ферстаппена було накладено штраф під час Гран-прі Саудівської Аравії, через який він приїхав другим після Оскара Піастрі. Під час Гран-прі Маямі такі інциденти знову повторились, але в США пілоту Ред Булла вдалось уникнути штрафу попри апеляції Ландо Норріса.

"Дуже стурбований": в Ред Буллі прокоментували можливий відхід Ферстаппена з команди