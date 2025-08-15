Хорнер офіційно залишив посаду директора різних британських підрозділів Red Bull через місяць після сенсаційного звільнення, повідомляє Motorsport.

"Бики" 9 липня приголомшили новиною про відставку керівника, який присвятив команді 20 років і здобув 14 титулів. Сталось це через скандал – нібито Хорнер залицявся до однієї з працівниць. Попри це, Крістіан формально залишався директором Ред Булл у трьох підрозділах: Red Bull Technology, Red Bull Racing та Red Bull Powertrains.

Згідно з реєстром Ред Булл у Companies House Хорнера офіційно звільнили з посади директора цих чотирьох компаній протягом останніх 48 годин. Стефана Зальцера на момент звільнення 51-річного британця було додано до чотирьох організацій на посаду директора з адміністративних причин.

Нагадаємо, що Хорнер планував отримати 50 мільйонів доларів від Ред Булл за дострокове розірвання контракту.

