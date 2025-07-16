Ред Булл позбудеться провального напарника Ферстаппена – він вже шукає іншу команду
Пілот Ред Булл Юкі Цунода не залишиться в команді після поточного сезону.
Кампанія 2025 року стане останньою для Юкі Цуноди в команді Ред Булл, повідомляє GPBlog.
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"Бики" вже шукають нового напарника для Макса Ферстаппена після провального старту японського пілота. Найкращим результатом Цуноди в цьогорічному сезоні є 9 місце на Гран-прі Бахрейну. Також він двічі фінішував десятим. Такі виступи позбавляють Ред Булл будь-яких шансів на перемогу в Кубку конструкторів попри непогані результати Макса Ферстаппена.
Очікується, що Цунода може повернутися в команду Рейсінг Буллз або ж стати резервним пілотом Астон Мартін.
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