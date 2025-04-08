"Юкі Цунода справді задоволений налаштуваннями Макса. У них однакові вподобання, тому вони добре підходять один одному. Звичайно, для нас важливо, щоб обидві машини приїздили в очках.

Скандальна команда Формули-1 оголосила про підписання нового пілота – переможець 24 годин Ле-Мана, який їздив за Альпін

Перша гонка минула досить гладко. Цунода завжди відставав від Макса на дві-три десяті секунди на тренуваннях і в кваліфікації, поки не вибув. Це справжнє досягнення, коли ти маєш обмаль часу. Юкі закінчить сезон у Ред Булл", – наводить слова Марко RN365.

Нагадаємо, другим пілотом "биків" на старті сезону був Ліам Лоусон, однак після двох провальних гран-прі новозеландця повернули в дочірню Рейсінг Буллз, а Цунода нарешті дочекався підвищення. 24-річний японець дебютував на домашньому етапі, виглядав дещо краще за попередника, проте без явного прориву (15 місце у кваліфікації, 12-те в гонці). Після трьох гран-прі Ред Булл посідає третє місце в Кубку конструкторів, здобувши 61 очко виключно завдяки Максу Ферстаппену.