Крістіан Хорнер був звільнений з посади керівника команди Ред Булл, повідомляє прес-служба Формули-1.

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51-річний фахівець очолював "биків" з 2005 року і за цей час здобув з командою вісім титулів у заліку пілотів (по чотири титули у доробку Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена) та шість Кубків конструкторів. За правління Крістіана Ред Булл взяв участь у 405 Гран-прі, 124 з яких завершувались перемогами австрійців. "Бики" здобули 287 подіумів, 107 поулів, стали володарями 100 найшвидших кіл гонки та заробили 8009 очок.

Звільнення Хорнера могло відбутися ще минулого року, коли він опинився у гучному скандалі – Хорнера звинувачували у чіпляннях до однієї зі співробітниць Ред Булл. Згодом його виправдали, а скаржницю відсторонили від роботи з повним збереженням заробітної плати, однак це негативно вплинуло на відносини з Максом Ферстаппеном. Цікаво, що звільнення Хорнера вже третє за останній час – раніше Ред Булл попрощався з технічним директором Едріаном Ньюї та спортивним директором Джонатаном Вітлі.

Очікується, що місце Крістіана посяде нинішній керівник РБ Лоран Мекіс. Також звільнення Хорнера мало б допомогти зберегти у команді Ферстаппена, якого активно сватають в Мерседес.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

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