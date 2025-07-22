"Бики" 9 липня приголомшили новиною про відставку керівника, який присвятив команді 20 років і здобув 14 титулів. Минулого року Хорнер вляпався у скандал через нібито залицяння до однієї з працівниць. Британця виправдали, але боси Ред Булл все ж мали якісь інші претензії.

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Здається, більшість персоналу команди стали на бік Хорнера. "Через день після звільнення Крістіана до нас прийшов пан Гельмут Марко. Багато членів команди все ще були засмучені, але Марко просто пожартував з цього і сказав нам підбадьоритися. Сказав: "Вам потрібно більше посміхатися". Це нікому не сподобалося, бо з чого тут посміхатися?" – The Sun цитує одну з працівниць РБ, яка захотіла залишитись анонімною.

Версію про холодне прощання підтвердив і давній друг Хорнера, який також не захотів розкривати своєї особи: "Крістіан розповів мені, як ображено та зраджено він почувався після всього, через що він, дружина Джері та їхня родина пройшли протягом останніх 18 місяців. Його двічі виправдовували у скандалі з текстовими повідомленнями, зараз він у відпустці, а йому досі не надали жодних пояснень, чому він втратив роботу, яку любив.

Австрійське керівництво Ред Булл завжди обурювалося тим, що значна частина їхнього успіху у Формулі 1 була зумовлена командою, яку Крістіан побудував у Британії. Ось що стоїть за цим, а також наслідки жахливих заголовків минулого року.

Крістіана викликали на зустріч в Лондоні, і він поняття не мав, про що йдеться. Йому просто сказали: "Ти маєш там бути". Він був приголомшений, коли його провели до кімнати та фактично звільнили на місці. Це був шок для Хорнера. Він думав, що його викликали для розмови про інше питання.

Але майже всі співробітники – британці, вони безмежно віддані йому і тепер говорять про те, щоб піти. Це була цілеспрямована атака за контроль над гоночною командою, оскільки австрійській штаб-квартирі Ред Булл не подобалося, що британець керує їхньою гоночною командою. Але зараз там хаос, на базі в Мілтон Кінсі всі шоковані".