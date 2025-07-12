Вже колишній керівник команди Ред Булл Крістіан Хорнер не збирається так просто миритися зі звільненням. За інформацією GPblog, 51-річний фахівець наполягає на повній виплаті своєї заробітної плати.

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Після відсторонення від обов’язків британець офіційно перебуває у статусі тимчасово відстороненого, тобто все ще залишається працівником компанії й отримує зарплату. Однак формальний процес, який передує розірванню трудових відносин, може затягнутися.

За контрактом, який діє до кінця 2030-го, Хорнер мав би отримувати приблизно 10 мільйонів доларів на рік. Таким чином, загальна сума компенсації повинна становити близько 50 мільйонів, проте "бики" не збираються виплачувати таку суму. Зазначається, що сторони можуть зійтися на 25 мільйонах доларів.

Окрім того, юристи намагатимуться максимально затягнути процес – у 2026 році має відбутися розгляд справи про залицання Хорнера до однієї зі співробітниць, що теж може вдарити по фінансових амбіціях англійця і зменшити суму компенсації. Також Ред Булл може припинити будь-які виплати, якщо Крістіан працевлаштується в іншу структуру.

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