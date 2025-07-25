Баскетбольний клуб Реал досяг домовленості про продовження угоди з Серхіо Люлем.

Серхіо Люль залишиться в Реалі щонайменше до 2026 року. Про це офіційно повідомила мадридська команда.

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37-річний захисник став справжньою легендою королівського клубу і попри свій вік продовжує вражати грою. За Реал Люль виступає з 2007 року, і наступна кампанія стане дев'ятнадцятою в кар'єрі культового захисника за "бланкос".

У сезоні 2024/25 Серхіо зіграв 40 матчів. В його активі в середньому 6,6 очка за гру.

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