Визначилась вісімка команд, які боротимуться за головний трофей Старого континенту.

Євроліга, плей-ін

Реал (Іспанія) – Баварія (Німеччина) – 93:71 (33:17, 19:16, 21:22, 20:16)

НБА: визначилися всі пари першого раунду плей-офф

Напередодні була розіграна остання путівка до стадії плей-офф, де зустрічалися Реал та Баварія. Мадридці з суттєвою перевагою здолали мюнхенців, а найрезультативнішим у грі став хорватський форвард "вершкових" Маріо Хезоня (19 очок, 7 підбирань та 1 передача).

Завдяки перемозі Реал у чвертьфіналі зіграє проти переможця регулярного чемпіонату – грецького Олімпіакоса. Дебютант Євроліги Париж зустрінеться з турецьким Фенербахче. Барселона протистоятиме Монако, а чинний чемпіон Панатінаїкос змагатиметься з Анадолу Ефесом.

Чвертьфінальні пари Євроліги сезону 2024/25:

Олімпіакос – Реал

Фенербахче – Париж

Панатінаїкос – Анадолу Ефес

Монако – Барселона

Нагадаємо, перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться 22-23 квітня. Протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд.

До слова, цього сезону вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.