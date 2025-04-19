Реал побореться з Олімпіакосом, Барселона зіграє з Монако – стали відомі всі чвертьфінальні пари Євроліги
Визначилась вісімка команд, які боротимуться за головний трофей Старого континенту.
Євроліга, плей-ін
Реал (Іспанія) – Баварія (Німеччина) – 93:71 (33:17, 19:16, 21:22, 20:16)
НБА: визначилися всі пари першого раунду плей-офф
Напередодні була розіграна остання путівка до стадії плей-офф, де зустрічалися Реал та Баварія. Мадридці з суттєвою перевагою здолали мюнхенців, а найрезультативнішим у грі став хорватський форвард "вершкових" Маріо Хезоня (19 очок, 7 підбирань та 1 передача).
Завдяки перемозі Реал у чвертьфіналі зіграє проти переможця регулярного чемпіонату – грецького Олімпіакоса. Дебютант Євроліги Париж зустрінеться з турецьким Фенербахче. Барселона протистоятиме Монако, а чинний чемпіон Панатінаїкос змагатиметься з Анадолу Ефесом.
Чвертьфінальні пари Євроліги сезону 2024/25:
Олімпіакос – Реал
Фенербахче – Париж
Панатінаїкос – Анадолу Ефес
Монако – Барселона
Нагадаємо, перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться 22-23 квітня. Протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд.
До слова, цього сезону вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.