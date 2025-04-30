Відбулися чергові матчі плей-офф баскетбольної Євроліги. Результати та звіт про ігри читайте у цій новині на "Футбол24+".

Євроліга, чвертьфінали

Реал – Олімпіакос – 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)

Олімпіакос веде в серії 2:1

Париж – Фенербахче – 88:98 ОТ (18:22, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18)

Фенербахче переміг в серії 3:0

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Мадридський Реал не дозволив Олімпіакосу, який фінішував першим у регулярному чемпіонаті, закінчити чвертьфінальну серію в третьому матчі. Тепер королівський клуб сподівається на ремонтаду в чвертьфінальному протистоянні після напруженої перемоги.

Фенербахче став першим учасником фіналу чотирьох Євроліги, всуху перегравши Париж в серії. Французька команда боролася до кінця, але турки дотисли суперників в овертаймі.