Заслужений тренер України, багаторічний старший тренер юнацьких, юніорських та молодіжних збірних команд країни Олег Малаванюк передчасно помер у Чернівцях на 62-му році життя, повідомила Федерація боксу України.

Малаванюк останні роки працював у двох чернівецьких дитячо-юнацьких спортивних школах, а до того тренував збірні команди України. У 2013 році його було визнано кращим тренером країни з боксу.

У 2021 році Олег Малаванюк отримав звання заслуженого тренера України. Серед його вихованців були відомі вітчизняні боксери-аматори Юрій Котов, Володимир Морський, Максим Галінічев, Тарас Бондарчук та Юрій Томюк.

