Переможець ОІ-1992 в Барселоні Георгій Погосов пригадав, як під час змагань загинув його товариш Володимир Смирнов.

– В юності ви товаришували з майбутнім олімпійським чемпіоном Володимиром Смирновим, який мешкав на Оболоні. 1982-го на чемпіонаті світу він трагічно загинув через те, що рапіра суперника Маттіаса Бера зламалася, а її уламок пробив маску нашого спортсмена. Що ви пам’ятаєте про Смирнова?

– Ми часто поверталися додому з тренувань на метро. Відмовлявся вірити у цю трагедію. То був рік мого потрапляння у збірну СРСР. Я був на похороні, проте до труни не зумів підійти. Не через те, що боявся, а тому, що не хотів залишати у пам’яті ту картину. Запам’ятав Володю іншим – усміхненим та щасливим.

Олімпійська чемпіонка Кравацька відверто розповіла, чому пропустить ЧС-2025 з фехтування: "Бачу, як її стає менше"

– Якби не безглузда смерть, то Смирнов міг досягнути ще більших висот?

– Володя був машиною, яка не зупиниться ні перед чим. Це чудовий приклад для наслідування, справжній лідер. Коли ми грали у футбол і я віддавав хороший пас, то ловив на собі схвальний погляд Смирнова. Мовляв, молодець, добре віддав. У такі миті відчував на душі полегшення. Дуже вольовий хлопець з неабиякою впевненістю та харизмою.

– Як могла зламатися та рапіра?

– Це унікальний випадок. Якщо ви ламаєте гілку дерева, то вона ламається поперек. А рапіра Бера зламалася вздовж і стала шилом. До того ж Смирнов не взяв свою маску, а позичив у шпажиста.

– Вона менш надійна?

– Шаблісти рубають в основному. А шпажисти переважно колють. Можливо, одна ланка маски була деформована. Насправді мені складно судити, чому так трапилося, – розповів Погосов в інтерв'ю Спорт24.

Нагадаємо, Володимир Смирнов – володар трьох медалей на Олімпіаді в Москві (золото в особистій першості на рапірах, срібло в командній першості рапіристів і бронза в командній першості з фехтування на шпагах). Також був володарем Кубка світу 1980 та 1981 років.

На ЧС-1982 з фехтування у поєдинку з Маттіасом Бером у суперника зламалася рапіра, уламок якої пробив маску Смирнова і через око травмував мозок. Володимир 8 днів пробувши у штучній комі, врятувати його не вдалося. Цей випадок спричинив зміну екіпірування спортсменів з метою підвищення безпеки. Також змінилися і вимоги до прогину клинка чи навантаження на кінчик рапіри чи шпаги.

"В обіймах Путіна": олімпійська чемпіонка засудила FIE за допуск росіян на ЧС-2025