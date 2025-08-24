Радукану здобула на US Open першу перемогу після свого тріумфу у 2021 році
Емма Радукану та Ена Шибахара провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".
US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу
Емма Радукану (Велика Британія, WTA № 35) – Ена Шибахара (Японія, WTA № 130) – 6:1, 6:2
22-річна Радукану у 2021 році стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату США – у фіналі вона у двох сетах (6:4, 6:3) переграла канадку Лейлу Фернандес. Після того переможного фіналу британка майже чотири роки не вигравала на кортах у Нью-Йорку.
У 2022 році Радукану у першому раунді програла представниці Франції Алізе Корне – 3:6, 3:6. 2023 року Емма участі у US Open не приймала, а за рік знову на старті зазнала невдачі у зустрічі з американкою Софією Кенін – 1:6, 6:3, 4:6.
Зустріч з японкою Еною Шибахарою, яка стала однією з переможниць кваліфікації, склалася для Радукану неочікувано легко – за 63 хвилини Емма перемогла у двох сетах (6:1, 6:2).
У другому раунді US Open – 1/32 фіналу – на Радукану чекає або Тжен Дженіс (Індонезія, WTA № 147), або "нейтральна" росіянка Вероніка Кудерметова (WTA № 26).
