Емма Радукану та Ена Шибахара провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Емма Радукану (Велика Британія, WTA № 35) – Ена Шибахара (Японія, WTA № 130) – 6:1, 6:2

Світоліна втрачає позиції, прогрес Костюк, Ястремської та ще чотирьох українок: оновлений рейтинг WTA

22-річна Радукану у 2021 році стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату США – у фіналі вона у двох сетах (6:4, 6:3) переграла канадку Лейлу Фернандес. Після того переможного фіналу британка майже чотири роки не вигравала на кортах у Нью-Йорку.

У 2022 році Радукану у першому раунді програла представниці Франції Алізе Корне – 3:6, 3:6. 2023 року Емма участі у US Open не приймала, а за рік знову на старті зазнала невдачі у зустрічі з американкою Софією Кенін – 1:6, 6:3, 4:6.

Зустріч з японкою Еною Шибахарою, яка стала однією з переможниць кваліфікації, склалася для Радукану неочікувано легко – за 63 хвилини Емма перемогла у двох сетах (6:1, 6:2).

У другому раунді US Open – 1/32 фіналу – на Радукану чекає або Тжен Дженіс (Індонезія, WTA № 147), або "нейтральна" росіянка Вероніка Кудерметова (WTA № 26).

Emma Raducanu gets her first US Open match win since 2021!



She defeats Shibahara 6-1 6-2 in just over an hour. pic.twitter.com/kFPOa48Dem — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

Ястремська розповіла про свої плани на US Open-2025: "Я не зациклююсь на цьому"