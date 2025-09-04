НБА може кардинально змінити формат Матчу всіх зірок. За інформацією ESPN, ліга спільно з профспілкою гравців винесла на обговорення ідею проведення поєдинку за участю трьох команд.

Йдеться про створення двох збірних США та окремої команди, що складатиметься з найкращих легіонерів НБА. На засіданні комітету змагань цю концепцію вже обговорювали власники клубів, менеджери та гравці, і реакція була загалом позитивною.

Згідно з планом, три команди зіграють між собою матчі по 12 хвилин. Такий підхід має підвищити конкуренцію та дати змогу іноземним баскетболістам отримати більше шансів на участь. Сьогодні близько 70% гравців НБА становлять американці, тому формат "США проти світу" виглядає логічним кроком.

Попередній формат із чотирма командами, які змагалися у матчах до 40 очок, отримав змішані відгуки. Багато гравців скаржилися на затяжні паузи між іграми, що знижувало рівень інтересу.

Матч всіх зірок-2026 пройде 15 лютого в Лос-Анджелесі на новій арені Intuit Dome, домашньому майданчику Кліпперс.

