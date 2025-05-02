У ніч на 2 травня у Преторії (ПАР) відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Legacy Boxing Promotions.

Головною подією став титульний бій у бріджервейті (нещодавно створеній ваговій категорії), в якому українець Сергій Радченко (11-7, 5 КО) претендував на титулу WBC, який захищав Кевін Лерена з ПАР (30-3, 14 КО). Вперше в історії нашої країни українець провів бій за звання чемпіона світу в Африці.

Усика визнали найкращим боксером 2024 року

Сенсації не відбулось – досвідчений Лерена мав величезну перевагу і за підтримки домашніх трибун не залишив Радченку жодних шансів. У другому раунді Сергій тричі падав на землю (двічі побував у нокдауні), але зміг встояти на ногах до гонга.

Проте на старті наступної трихвилинки він пропустив болючий удар і команда українця достроково припинила бій, викинувши на ринг білий рушник.

Таким чином, Лерена захистив пояс WBC у бріджервейті технічним нокаутом у 3-му раунді (з 12), а Радченко зазнав 8-ї поразки на профі-рингу.

Цікаво, що за свою професійну боксерську кар’єру Лерена вже вчетверте бився з українцями – раніше він почергово переміг Ігоря Пилипенка (в Данії у 2015 році), Дмитра Кучера (у 2018 році в Південній Африці) та Романа Головащенка (в Азербайджані у 2018 році).

Нагадаємо, що Радченко тривалий час працював спаринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика, а Лерена у грудні 2022 року програв чемпіонський бій Даніелю Дюбуа, з яким в липні битиметься Усик.

Усик обрав фаворита потенційного бою між Дюбуа та Джошуа – обидва раніше постраждали від українця