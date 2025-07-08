В 1/4 фіналу Вімблдону Тайлер Фріц переміг "нейтрального" Карена Хачанова. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, чвертьфінал

Тейлор Фріц (США, ATP №5) – Карен Хачанов (ATP №20) – 3:1 (6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4))

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Американець Тайлер Фріц здолав у чотирьох сетах безпрапорного Карена Хачанова.

П'ята ракетка світу у напруженій боротьбі переміг у перших двох сетах, після чого врятувався від "бублика" у третій партії. Погана гра представника США у третьому сеті мала свою причину – Фріц серйозно натер ногу і навіть попросив медичний тайм-аут.

Після поновлення гри американець одразу ж програв гейм на своїй подачі, давши серйозний привід для занепокоєння. Але попри біль Фріц зумів дотиснути "нейтрального" на тай-брейку і пробитися у півфінал Вімблдону.

Там на американця чекає переможець протистояння Кемерон Норрі (Велика Британія, ATP № 61) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2).

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