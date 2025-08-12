На наступному етапі Діамантової ліги братимуть участь п'ять українських спортсменів, повідомляє офіційний сайт змагань. Нашу країну представлятимуть одразу чотири стрибуни у висоту – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник та Олег Дорощук, а також метальник молота Михайло Кохан.

Серед українських спортсменів лише Ярослава Магучіх змогла відібратися до фіналу Діамантової ліги. Ярослава тріумфувала на змаганнях в Сямені та Шанхаї, проте перевала свою серію перемог у червні, після чого досі не вигравала золото Діамантової ліги.

Юлія Левченко продовжує боротьбу за вихід до шістки фіналісток, а Катерина Табашник вперше з 2024 року братиме участь у цих змаганнях. Виступи жінок у стрибках у висоту відбудуться у п'ятницю, 15 серпня, початок – о 16:40 за київським часом.

Єдиний представник України у "діамантовій" дисципліні Олег Дорощук має потрапити до топ-6 на двох останніх етапах для виходу до фіналу сезону. Чоловічі змагання розпочнуться 16 серпня о 16:00 за Києвом. Михайло Кохан, крім Діамантової ліги, братиме участь у Континентальному турі в Угорщині. Змагання з метання молота у Сілезії відбудуться 16 серпня.

