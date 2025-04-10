Міжнародний олімпійський комітет поділився цікавими подробицями Олімпійських ігор, які у 2028 році прийме Лос-Анджелес.

Прес-служба МОК оприлюднила реліз, в якому детально описані ключові моменти програми наступних літніх Ігор.

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– Буде розіграно 351 комплект медалей – на 22 більше, ніж 2024 року в Парижі;

– Зберігається квота у 10500 учасників, але змінюється гендерний склад. Вперше в історії Олімпійських ігор жінок буде більше, ніж чоловіків (5 333 проти 5 167);

– Додано 5 нових видів спорту (бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош);

– Футбол: вперше в історії Олімпійських ігор у змаганнях візьме участь більше жіночих команд (16), аніж чоловічих (12);

– Бокс: додаткова жіноча вагова категорія забезпечує повний гендерний паритет у всіх видах спорту, зберігаючи при цьому рівну кількість квот спортсменів для чоловіків і жінок, як це було в Парижі;

– Водне поло: дві додаткові жіночі команди забезпечать повний гендерний паритет за квотою спортсменів та кількістю команд (по 12);

– Розширені змішані види спорту: стрільба з лука, легка атлетика (змішана естафета 4x100 м), гольф, гімнастика, веслування, прибережний пляжний спринт та настільний теніс – у всі ці види спорту буде включено новий змішаний командний вид спорту;

– Баскетбол 3x3: дебютувавши на ОІ-2020 в Токіо за участю 8 команд серед чоловіків та жінок, захід розширюється до 12 команд кожної статі.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2028 року повинні відбутися в Лос-Анджелесі з 14 по 30-те липня.