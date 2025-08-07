Під час змагань з бігу у Бразилії стався кумедний інцидент.

У 8-кілометровому забігу взяв участь 32-річний Ісак Алмейда, хоча він зовсім не готувався до змагань.

Чоловік провів усю ніч у місцевому барі, а наступного дня випадково приєднався до забігу професійних спортсменів. Алмейда навіть примудрився обігнати декількох підготовлених учасників.

Бразилець перебував у стані алкогольного сп’яніння та не перевзувся – мав на ногах звичайні гумові шльопанці. Попри це, Ісак подолав всю дистанцію та отримав медаль за участь на змаганнях.

