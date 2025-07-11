Роган не стримав свої емоції під час одного з івентів промоушена UFC, коли мова зайшла про гонорари українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) та британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за майбутній реванш.

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"132 мільйони та 71 мільйон! Просто подивіться на ці цифри. 132 та 71. Вау! Це справжнє божевілля!" – заявив Роган на YouTube-каналі FREESTYLEBENDER.

Другий поєдинок Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

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