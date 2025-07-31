Йока, поповнивши лави клієнтів Френка Воррена, увійшов до компанії провідних боксерів надважкого дивізіону планети, які з ним працюють. Йдеться про Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа, Джозефа Паркера, Лоуренса Околі, а також топ-контендерів Агіта Кабаєла, Фабіо Вордлі, Чжан Чжілея та Дерека Чісору.

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Йока нещодавно розпочав співпрацю з топовим тренером Доном Чарльзом. У своєму останньому бою француз відзначився непереконливою перемогою над Арсланом Яллиєвим.

Раніше промоутер Воррен заявляв про бажання організувати "олімпійський реванш" 2016 року між Тоні Йокою і Джо Джойсом, який також є клієнтом компанії Queensberry. Утім, є версія, що французькому чемпіону буде організовано бій із британцем Ентоні Джошуа.

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