Серхіо Перес пропускає сезон 2025 року після того, як Ред Булл вирішив достроково припинити з ним. Йому так і не вдалося швидко знайти нову команду.

Як повідомляє PlanetF1, Перес повернеться у Формулу-1. Мексиканець підпише контракт з американською командою Каділлак, яка дебютує в чемпіонаті у 2026 році. Офіційне оголошення очікується вже найближчими тижнями, ймовірно під час Гран-прі Італії в Монці.

Перес – не єдиний кандидат Каділлака. Команда на друге місце розглядає декілька варіантів, зокрема молодих пілотів із Формули-2 та резервних гонщиків інших команд.

Варто зауважити, попри торішньої невдачі, Серхіо Перес є одним із найдосвідченіших пілотів. За Ред Булл він виступав разом з Максом Ферстаппеном.

