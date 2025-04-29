"Бро, просто зачекай на реванш": Усик пригрозив Дюбуа і переміг його на дуелі поглядів
Український чемпіон Олександр Усик відповів Даніелю Дюбуа на прес-конференції після анонсу бою.
Прес-конференція Олександра Усика і Даніеля Дюбуа з нагоди анонсу реваншу запізнилася майже на годину, але це лиш додало напруги заходу.
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Після перепалки з тренером Дюбуа Доном Чарльзом український чемпіон взяв слово і впевнено застеріг команду британця від гучних слів та образ.
"Те, що Дюбуа каже – все в минулому. Зараз у мене новий поєдинок, я живу сьогоднішнім днем. Без поняття, що буде в майбутньому. Для мене немає значення, що в його команді кажуть. Той удар Дюбуа був брудним, однак це не моя проблема. Рішення ухвалив рефері поєдинку.
Дюбуа каже, що виграв? Ні, я переміг. Бро, просто зачекай на реванш і всі все побачать", – заявив Усик на прес-конференції.
Додамо, що після коментарів боксерів відбулась ще одна дуель поглядів. Українець і тут переміг британця. Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні.