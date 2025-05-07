– Я б припустив, що у 38 років ти хочеш провести титульний бій якомога швидше, тому що час працює проти тебе. Це твій план?

– Ну, так, але чи є в мене можливість битися за титул у наступному бою? Не відчуваю, що мені потрібен час на розкачку чи будь-які проміжні бої. Я провів один проміжний бій, але я готовий до будь-яких викликів.

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Оскільки я маю великий досвід, то знаю, як підготуватися до цих великих боїв. Мені насправді не потрібен цей час, щоб знову налаштуватися. Просто призначте мені дату, і я буду готовий, – сказав Гвоздик для BoxingScene.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик – колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі (2018-2019 р.), бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, чемпіон літньої Універсіади 2013 року.

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