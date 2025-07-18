Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій емоційно відреагував на розгромну поразку від Сербії (0:3) в передостанньому турі основного етапу Ліги націй.

"Просраний матч. Без боротьби, без бажання боротися. Про жодну втому і слова не може бути, прекрасно почувалися.

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Програли важливий матч. Не знаю – далі є шанси у нас чи нема. Тут вже залежить від того, як ми зіграємо, як суперники зіграють. Тому так. Дякую", – сказав Тупчій у ефірі особистого Telegram-каналу.

Додамо, що наразі Україна тримається в омріяній топ-8, але після всіх матчів 11-го туру ризикує випасти з неї. 20 липня "синьо-жовті" завершать основний етап грою проти Канади, де дуже потрібна перемога.