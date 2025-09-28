Велокоманда Israel-Premier Tech не виступить на Джиро дель Емілія в Болоньї через загрозу акцій протесту.

Як повідомляє BBC Sport, організатори престижної італійської гонки Джиро дель Емілія виключили команду Israel-Premier Tech зі списку учасників. Ухвалили це рішення з міркувань безпеки через ймовірність пропалестинських протестів у Болоньї.

Останніми днями у місті з’являлися повідомлення про потенційні акції, мета яких – зірвати проведення гонки. В таких умовах організатори вирішили відкликати запрошення для ізраїльської команди.

Israel-Premier Tech планувала виступити складом із п’ятьох британських велогонщиків, серед яких – легенда велоспорту та чотириразовий переможець Тур де Франс Кріс Фрум. Команда зареєстрована в Ізраїлі й належить бізнесмену Сільвану Адамсу.

"Нам повідомили, що наше запрошення відкликали. Організатори посилаються на проблеми безпеки, пов’язані із запланованими протестами, які загрожують зірвати перегони. Ми дуже шкодуємо, що погрози насильством заважають нашому спорту", – йдеться у заяві представника команди.

Варто нагадати, що раніше пропалестинські протести впливали й на Вуельту-2025. Тоді через тиск на організаторів один з етапів було достроково завершено, а фінальний етап взагалі залишився без переможця, навіть попри те, що команда прибрала назву з форми гонщиків.

Світовий керівний орган велоспорту UCI вже висловив свою позицію: ізраїльські спортсмени й надалі отримуватимуть запрошення на міжнародні тури, попри заклики до бойкоту.

