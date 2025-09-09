Команду Israel-Premier Tech намагалися підштовхнути до зняття з перегонів / Israel-Premier Tech

Оргкомітет Вуельти-2025 був змушений достроково завершити 16-й етап велобагатоденки за 8 км до фінішу, повідомила пресслужба змагань.

Скандал на Вуельті – протести в підтримку Палестини зірвали фініш етапу

В проведення етапу знову втрутилися пропалестинські активісти, які виступають проти участі у багатоденці ізраїльської команди Israel-Premier Tech.

Раніше активісти вже зривали 5-й та 11-й етапи гонки. Для стримування протестувальників із прапорами Палестини та плакатами викликали поліцію. Попри перший інцидент, команда Israel-Premier Tech відмовилася залишати перегони.

Активісти вважають присутність ізраїльської команди неприйнятною через політичні мотиви, пов’язані з ізраїльсько-палестинською війною.

Нагадаємо, що фінал велоперегонів Вуельта-2025 запланований на 14 вересня в Мадриді.

Ізраїльська велокоманда внесла зміни у свою форму через пропалестинських вболівальників