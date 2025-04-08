"Ніякого поспіху, але це те (завершити кар'єру – прим.), що йому потрібно зробити зараз. Він захоче ще одного бою, я знаю, що захоче. Але йому потрібно сісти зі своєю сім'єю і серйозно подумати про майбутнє. Легкого шляху назад у нього не буде.

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Але що б він не робив, ми будемо його підтримувати. Коли ви стаєте старшими в боксі, звичайно, коли ви боретеся так, як це робить Джо, потрібно дійсно думати про те, які наслідки будуть в майбутньому. Він прекрасна людина, один з найкращих людей, з якими я коли-небудь працював, і я просто хочу для нього найкращого", – наводить слова Воррена Sky Sports.

Нагадаємо, поразка в бою з Філіпом Хрговічем стала для Джо Джойса вже четвертою в останніх п'яти поєдинках. Останньою перемогою став бій з Кешем Алі.

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