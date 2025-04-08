Промоутер порадив супертяжу завершити кар'єру: "У цьому віці вже варто думати про наслідки"
Англійський промоутер Френк Воррен переконаний, що суперважковику Джо Джойсу варто завершити кар'єру після поразки від Філіпа Хрговіча.
"Ніякого поспіху, але це те (завершити кар'єру – прим.), що йому потрібно зробити зараз. Він захоче ще одного бою, я знаю, що захоче. Але йому потрібно сісти зі своєю сім'єю і серйозно подумати про майбутнє. Легкого шляху назад у нього не буде.
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Але що б він не робив, ми будемо його підтримувати. Коли ви стаєте старшими в боксі, звичайно, коли ви боретеся так, як це робить Джо, потрібно дійсно думати про те, які наслідки будуть в майбутньому. Він прекрасна людина, один з найкращих людей, з якими я коли-небудь працював, і я просто хочу для нього найкращого", – наводить слова Воррена Sky Sports.
Нагадаємо, поразка в бою з Філіпом Хрговічем стала для Джо Джойса вже четвертою в останніх п'яти поєдинках. Останньою перемогою став бій з Кешем Алі.
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