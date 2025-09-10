Промоутер Паркера запропонував власний будинок як ставку на результат перемовин із Усиком
Девід Хіггінс впевнений, що Джозеф Паркер та Олександр Усик про бій не домовляться.
Девід Хіггінс, промоутер новозеландського боксера Джозефа Паркера, не має сумнівів, що Олександр Усик відмовиться від поєдинку з Джозефом Паркером, тому перемовини щодо бою не відбудуться.
Паркер прокоментував скандальне відео з танцями Усика – припустив, чому бій з українцем може не відбутися
"Приємно, що (WBO) сказали, що Усик має битися з переможцем. З табору (Усика) дуже мало новин та інформації про майбутній поєдинок. Складно сказати. Якби мені довелося поставити на кін увесь свій будинок, то я б сказав, що він, імовірно, не захоче (битися з Паркером)", – цитує Хіггінса Bad Left Hook, посилаючись на Sky Sports.
Нагадаємо, Джозеф Паркер свій наступний бій проведе проти Фабіо Вордлі в Лондоні 25 жовтня. Усик, згідно з рішенням WBO, буде зобовʼязаний зустрітися з переможцем цього поєдинку за повноцінний титул організації.
Команда Паркера не чекає на бій з Усиком – українець коментувати ситуацію не захотів