Девід Хіггінс впевнений, що Джозеф Паркер та Олександр Усик про бій не домовляться.

Девід Хіггінс, промоутер новозеландського боксера Джозефа Паркера, не має сумнівів, що Олександр Усик відмовиться від поєдинку з Джозефом Паркером, тому перемовини щодо бою не відбудуться.

"Приємно, що (WBO) сказали, що Усик має битися з переможцем. З табору (Усика) дуже мало новин та інформації про майбутній поєдинок. Складно сказати. Якби мені довелося поставити на кін увесь свій будинок, то я б сказав, що він, імовірно, не захоче (битися з Паркером)", – цитує Хіггінса Bad Left Hook, посилаючись на Sky Sports.

Нагадаємо, Джозеф Паркер свій наступний бій проведе проти Фабіо Вордлі в Лондоні 25 жовтня. Усик, згідно з рішенням WBO, буде зобовʼязаний зустрітися з переможцем цього поєдинку за повноцінний титул організації.

