Едді Хірн, промоутер екс-чемпіона світу надважкій вазі Ентоні Джошуа, розповів, за яких умов може відбутися бій його підопічного проти Джейка Пола.

– Ми плануємо битися з кимось іншим, окрім Джейка Пола, просто тому, що не можемо розраховувати на те, що Джейк погодиться на бій.

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Це величезний бій. Чим більше про нього говориш, тим більше розумієш, наскільки він важливий, і якщо Джейк Пол хоче його провести, ми це зробимо. Але ми також повинні планувати наше майбутнє, і Ей Джей хоче битися в грудні.

– Якщо я назву певні суми, ви можете сказати, погодиться Джейк Пол чи ні? 15 млн доларів.

– Немає шансів.

– 25 млн доларів.

– Немає шансів.

– 40 млн доларів.

– Вже тепліше. Його оточують люди, які втовкмачують йому в голову всяку нісенітницю, кажуть, що він друге пришестя Алі. Він не ідіот. Він знає про ризики, пов'язані з цим боєм, і цей бій дуже небезпечний. Ми повинні серйозно враховувати це, коли проводимо цей поєдинок. Але за правильну суму грошей за цей вірусний момент, я думаю, Джейк це зробить. Він не ідіот. Він знає, що це небезпечно.

Подивіться, що сталося з Френсісом Нганну. Нганну знищив би Джейка Пола", – сказав Хірн в інтерв'ю The Stomping Ground.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Джейк Пол у червні переміг за очками екс-чемпіона світу в середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

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