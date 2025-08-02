"З одного боку, Тоні Йока може битися з Джо Джойсом, важковаговиком, якого він переміг у фіналі Олімпіади 2016 року роздільним рішенням суддів. Або ж він може битися з Даніелем Дюбуа, який прагнутиме відновитися після поразки від Олександра Усика два тижні тому.

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Тоні підтримує варіант, який обрали Queensberry. У нього є багато варіантів. Перемога над одним із цих важковаговиків одразу поставить його у вигідне становище в дивізіоні.

Зараз у надважкій вазі дуже цікаво. Ми, можливо, ненавмисно створили щось на кшталт моделі UFC у важкому дивізіоні, де найкращі б’ються один з одним знову і знову", – цитує Френка Воррена Boxing Scene.

Додамо, що 33-річний француз Тоні Йока провів 17 боїв у професійній кар'єрі: він здобув 14 перемог та тричі програв.

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