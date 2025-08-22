Американський промоутер Боб Арум, який серед іншого працював із Василем Ломаченком, раніше вважав, що легендарний Мухаммед Алі є найкращим в історії боксером. Зараз Арум свою думку змінив.

"Алі був найбільшим бійцем в історії. Безумовно, найбільшим важковаговиком. Жоден важковаговик не міг рухатися так, як він. Жоден важковаговик не міг наносити удари під різними кутами, як він", – сказав якось Боб Арум в інтерв'ю Reuters після смерті Алі.

Зараз промоутер вважає японського боксера Наоя Іноуе найкращим у світі незалежно від вагової категорії

"Це найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив, і неважливо, в якій ваговій категорії або в чомусь ще. За майже шістдесят років, що я займаюся боксом, я ніколи не бачив нікого подібного до Іноуе", – цитує Арума Seconds Out.

