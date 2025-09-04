"Це станеться 13 грудня в Манчестері. Він зараз №1 у двох організаціях. Суперником, звісно, стане хтось із топ-10. Манчестер буде розпроданий, коли боксуватиме Мозес.

Я справді вірю, що цей хлопець має в арсеналі все, щоб завдати серйозної шкоди. І не лише проти Ділліана, а й упродовж наступних 5-6-7 місяців проти тих суперників, які допоможуть йому підійматися сходами вгору. Це можуть бути переможець бою Хрговіч – Аделейє, Отто Валлін, Кубрат Пулєв, можливо. Є кілька хлопців, за якими я стежу.

Бій Ітаума – Дюбуа одного дня буде величезним. Власне, Мозес проти будь-кого – це велика подія. Це буде щось на кшталт бою Джошуа проти Тайсона. Подивіться на Джошуа – він теж виходить після кількох поразок", – сказав Воррен в інтерв'ю BoxNation.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Мозес Ітаума нокаутував Ділліана Вайта в першому раунді.

