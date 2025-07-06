Промоутер Ф'юрі – про можливу трилогію проти Усика: "Я знаю, чому він хоче цей бій"
Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, прокоментував заяву свого підопічного щодо організації третього бою проти Олександра Усика.
"Тайсон Ф'юрі сказав, що хоче повернутися, тому подивимося, що тепер станеться. У нас великий бій 19 липня (Усик проти Дюбуа), і я думаю, він визначить, як все піде далі. Так, Ф'юрі сказав, що хоче повернутися, і я підтримаю його в цьому.
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Він хоче повернутися, і чітко про це сказав. Я знаю, чому він хоче цей бій. Подивимося, що трапиться 19 липня. Я особисто думаю, що Даніель переможе, тож подивимося. Це цікавий час, і також усе залежить від того, як пройде сам бій, як виступить кожен із них. Там буде переможений – як він програє, в якому поєдинку.
Я продовжую говорити, що надважкий дивізіон зараз палає. Є деякі чудові поєдинки, які потрібно зробити. Повернення Тайсона Ф'юрі – це величезна надбавка до вже наявного набору. Противники третього бою між Ф'юрі та Усиком? Я з цим не згоден.
Я знаю, що обидва поєдинки були дуже гарні для перегляду. Тож чому б не подивитися це знову? Це були близькі бої. У людей своя думка на те, хто виграв, а хто програв, але факт у тому, що це були близькі бої. Навіть якщо Усика поб'ють, то це все ще хороший бій", – поділився Воррен в інтерв'ю BoxNews.
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