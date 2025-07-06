"Тайсон Ф'юрі сказав, що хоче повернутися, тому подивимося, що тепер станеться. У нас великий бій 19 липня (Усик проти Дюбуа), і я думаю, він визначить, як все піде далі. Так, Ф'юрі сказав, що хоче повернутися, і я підтримаю його в цьому.

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Він хоче повернутися, і чітко про це сказав. Я знаю, чому він хоче цей бій. Подивимося, що трапиться 19 липня. Я особисто думаю, що Даніель переможе, тож подивимося. Це цікавий час, і також усе залежить від того, як пройде сам бій, як виступить кожен із них. Там буде переможений – як він програє, в якому поєдинку.

Я продовжую говорити, що надважкий дивізіон зараз палає. Є деякі чудові поєдинки, які потрібно зробити. Повернення Тайсона Ф'юрі – це величезна надбавка до вже наявного набору. Противники третього бою між Ф'юрі та Усиком? Я з цим не згоден.

Я знаю, що обидва поєдинки були дуже гарні для перегляду. Тож чому б не подивитися це знову? Це були близькі бої. У людей своя думка на те, хто виграв, а хто програв, але факт у тому, що це були близькі бої. Навіть якщо Усика поб'ють, то це все ще хороший бій", – поділився Воррен в інтерв'ю BoxNews.

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